В США прокомментировали местонахождение Пригожина

Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжат отслеживать деятельность частной военной компании «Вагнер» по всему миру, но пока не имеют полной ясности относительно местонахождения ее руководителя Евгения Пригожина и его бойцов. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, у Вашингтона нет полной видимости того, где находится Пригожин или все его наемники, но американская сторона планирует продолжать отслеживать деятельность ЧВК «Вагнер», где бы они не находились по всему миру.

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Он добавил, что по оценкам Вашингтона, по крайней мере часть подразделений «Вагнер» остается на территории Украины.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране не будет пунктов по набору желающих присоединиться к частной военной компании «Вагнер».

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.