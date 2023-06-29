Назарбаев потерял еще несколько постов в Казахстане

Речь идет об организациях «Назарбаев Университет», «Назарбаев Фонд» и «Назарбаев Интеллектуальные школы». Как ожидается, с внесением изменений соответствующие организации образования возглавит преемник Назарбаева Касым-Жомарт Токаев. При этом поправки предусматривают назначение и иного руководителя в случае принятия такого решения со стороны президента.

Первый президент Казахстана, правивший страной почти 30 лет, начал терять государственные посты с начала 2022 года на фоне массовых протестов в республике, одним из требованием которых было отстранение Назарбаева и его семьи от власти. Только в январе прошлого года политик потерял место в конституционном совете, перестал быть пожизненным руководителем Совбеза страны и лишился места главы правящей партии. Впоследствии в Казахстане подверглись переименованию некоторые объекты, названные в честь Назарбаева, в том числе столица республики вместо Нур-Султана снова стала Астаной.