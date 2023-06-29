Над США нависла угроза из-за расширения БРИКС

Расширение БРИКС, которое может ускориться из-за антироссийских санкций, приведет к утрате США доминирующего положения в мире. Об этом пишет infoBRICS.

Ранее стало известно, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, ЮАР). При этом в СМИ появилась информация о том, что БРИКС планирует масштабное расширение и включение в организацию около 19 стран.

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В свою очередь президент Бразилии Луис Инасиу Лула призвал создать общую валюту БРИКС и заменить ею доллар в расчетах между странами объединения. По его мнению, это поможет бизнесу и снизит зависимость от США.

Расширение БРИКС действительно потенциально может снизить влияние США и их союзников по G7в глобальной политике и торговле, уверен аналитик по иностранным делам и преподаватель международных отношений в Университете Байеро профессор Рияуддин Майтама (Riya’uddeen Maitama).

«Россия, Бразилия, Китай являются членами — основателями БРИКС, и они пытаются создать альтернативу доминированию США в мировой политике и торговле. Смысл расширения БРИКС заключается в попытке создать баланс сил, когда речь заходит о глобальной политике и торговых отношениях», - пояснил он.

По мнению политолога, если БРИКС действительно удастся серьезно расшириться, то это приведет к изменению расклада сил в мировой торговле. При этом санкции, введенные США против России, помогают ускорить это расширение, так как заставляют развивающиеся страны опасаться действий американских властей, «которые зарекомендовали себя как ненадежного партнера».

В свою очередь рост влияния БРИКС на экономику и создание альтернативной доллару как мировой валюте платежной системы приведет и к усилению и влияния объединения на мировую политику.