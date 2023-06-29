«[Протестующие] разбили окна, выбили двери. В мэрии у меня были сотрудники муниципальной полиции. Они были вынуждены укрываться, прятаться, чтобы не пострадать от этих действий. Около 0.30 (1.30 мск.) нам удалось вывести этих сотрудников из горящего здания», — описал хронологию событий мэр.