Макрон отреагировал на беспорядки после расправы над подростком во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон счел неоправданными беспорядки в городах страны после расправы сотрудника полиции над 17-летним подростком. Об этом сообщает Reuters .

Глава французского государства высказался во время кризисной встречи с высокопоставленными министрами. Ранее он также назвал стрельбу офицера полиции в подростка непростительной.

Ранее сообщалось, что полиция задержала 150 человек в Нантере после массовых беспорядков из-за действий правоохранителя. 27 июня полицейский потребовал у 17-летнего подростка остановить автомобиль, в когда тот отказался выполнить требования, выстрелил в него. Полицейский был взят под стражу.