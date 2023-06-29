В ЕС признали влияние исхода контрнаступления на поддержку Украины

«Хорошо это или плохо, исход [контрнаступления] повлияет на все, что мы делаем в отношении Украины, и мы это осознаем. Финансирование, поддержка, политическая активность и, самое главное, предстоящие мирные переговоры, нравится нам это или нет», — сказал европейский дипломат, пожелавший остаться неназванным.