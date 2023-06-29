Марокко отзовет посла в Швеции из-за сожженного Корана

Марокко решило отозвать своего посла в Швеции на неопределенный срок после того, как возле центральной мечети Стокгольма провели акцию с сожжением Корана. Об этом сообщает Reuters.

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В МИД Марокко также вызвали временного поверенного в делах Швеции в Рабате. Дипломаты выразили ему «решительное осуждение этого нападения» и «непринятие этого неприемлемого акта».

Полиция Швеции разрешила сжечь экземпляр Корана возле мечети в Стокгольме днем в среду, 28 июня, в первый день исламского праздника Курбан-Байрам.

Заявку на проведение этой акции подал 37-летний мужчина. Он настаивает, что идея сожжения Корана не помешает потенциальному членству Швеции в НАТО и не должна рассматриваться как акт ненависти к мусульманам. Мужчина утверждает, что целью его акции является критика Корана и законов шариата.

Финляндия и Швеция стремились вступить в НАТО одновременно, но из-за акции с сожжением Корана у турецкого посольства эти планы были сорваны.

21 января 2023-го у посольства Турции в Стокгольме прошла согласованная акция протеста, в ходе которой ультраправый политик Расмус Палудан сжег Коран. Глава МИД Швеции Тобиас Бильстрем объяснил, что акцию разрешили, так как свобода выражения мнений - часть шведской демократии.