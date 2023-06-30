France Bleu: в беспорядках во Франции пострадали почти 250 полицейских
В результате ночных беспорядков во Франции на фоне гибели подростка от рук полицейского пострадали почти 250 сотрудников правоохранительных органов.
«Министерство внутренних дел сообщает о 249 раненых полицейских и жандармах в ночь с четверга на пятницу», — сообщает France Bleu со ссылкой на данные МВД.
Массовые беспорядки продолжаются во французском Нантере, где сотрудники местной полиции застрелили 17-летнего подростка.
Президент Франции Эммануэль Макрон созвал межведомственную кризисную группу в связи со вспышкой насилия.
Более 650 человек задержали в ходе беспорядков.