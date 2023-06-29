Пока вы спали: Нота протеста России от Колумбии и беспорядки во Франции

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В Госдуме предложили частично запретить продажу в общепите пива и сидра

Видео дня

Госдума России выступила с инициативой о запрете продажи пива и сидра со стороны индивидуальных предпринимателей, сообщает «Лента.ру».

Также запрет может затронуть пуаре и медовуху.

Кроме того, депутаты предложили передавать данные в единую систему о розничной продаже пива и пивных напитков.

Колумбия направит России ноту протеста после взрыва в Краматорске

Колумбийский лидер Густаво Петро считает, что внешнеполитическое ведомство страны должно направить российским властям ноту протеста из-за взрыва в Краматорске, сообщает РИА Новости.

Он обосновал это тем, что среди получивших ранения оказались три гражданина Колумбии. По его словам, этим Москва «нарушает протоколы войны».

Колумбийцы пострадали, когда собирали в Краматорске информацию для своего проекта в поддержку Украины. Взрыв произошел рядом с ними.

Береговая охрана США обнаружила останки в обломках батискафа «Титан»

Медики в США проведут формальный анализ предполагаемых человеческих останков, которые извлечены из-под обломков на месте крушения батискафа «Титан», сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на американскую Береговую охрану.

Там заявили, что получили обломки и улики, обнаруженные на морском дне, на месте катастрофы. После консультаций с партнерами Морской совет по расследованию доставит доказательства в порт в США, где будет проще проводить дальнейший анализ.

Доказательства должны дать следователям из разных международных юрисдикций «критический взгляд на причину этой трагедии».

Во Франции вспыхнули беспорядки после убийства полицией подростка

В ряде французских городов второй вечер подряд проходили протесты против действий сотрудников правоохранительных органов, убивших 17-летнего молодого человека, сообщает телеканал BFMTV.

На улицы стали выходить группы разгневанных людей, которые атаковали полицию, забрасывая сотрудников правоохранительных органов камнями. Некоторые были вооружены арматурой. Правоохранительные органы в ответ применили слезоточивый газ.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил, что власти привлекут две тысячи полицейских для предотвращения произвола.

Главы Минобороны США и Германии обсудили конфликт на Украине

Министерство бороны Соединенных Штатов сообщило, что глава военного ведомства Ллойд Остин провел встречу со своим коллегой из ФРГ Борисом Писториусом, сообщает «Лента.ру».

Речь шла о ситуации вокруг Украины, оказании дальнейшей военной помощи Киеву, а также усиление восточного блока Североатлантического альянса.

Как отмечает пентагон, одной из тем разговора министров стала возможность размещения военных НАТО на территории ФРГ.