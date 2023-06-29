Пока вы спали: Нота протеста России от Колумбии и беспорядки во Франции
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В Госдуме предложили частично запретить продажу в общепите пива и сидра
Госдума России выступила с инициативой о запрете продажи пива и сидра со стороны индивидуальных предпринимателей, сообщает «Лента.ру».
Также запрет может затронуть пуаре и медовуху.
Кроме того, депутаты предложили передавать данные в единую систему о розничной продаже пива и пивных напитков.
Колумбия направит России ноту протеста после взрыва в Краматорске
Колумбийский лидер Густаво Петро считает, что внешнеполитическое ведомство страны должно направить российским властям ноту протеста из-за взрыва в Краматорске, сообщает РИА Новости.
Он обосновал это тем, что среди получивших ранения оказались три гражданина Колумбии. По его словам, этим Москва «нарушает протоколы войны».
Колумбийцы пострадали, когда собирали в Краматорске информацию для своего проекта в поддержку Украины. Взрыв произошел рядом с ними.
Береговая охрана США обнаружила останки в обломках батискафа «Титан»
Медики в США проведут формальный анализ предполагаемых человеческих останков, которые извлечены из-под обломков на месте крушения батискафа «Титан», сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на американскую Береговую охрану.
Там заявили, что получили обломки и улики, обнаруженные на морском дне, на месте катастрофы. После консультаций с партнерами Морской совет по расследованию доставит доказательства в порт в США, где будет проще проводить дальнейший анализ.
Доказательства должны дать следователям из разных международных юрисдикций «критический взгляд на причину этой трагедии».
Во Франции вспыхнули беспорядки после убийства полицией подростка
В ряде французских городов второй вечер подряд проходили протесты против действий сотрудников правоохранительных органов, убивших 17-летнего молодого человека, сообщает телеканал BFMTV.
На улицы стали выходить группы разгневанных людей, которые атаковали полицию, забрасывая сотрудников правоохранительных органов камнями. Некоторые были вооружены арматурой. Правоохранительные органы в ответ применили слезоточивый газ.
Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил, что власти привлекут две тысячи полицейских для предотвращения произвола.
Главы Минобороны США и Германии обсудили конфликт на Украине
Министерство бороны Соединенных Штатов сообщило, что глава военного ведомства Ллойд Остин провел встречу со своим коллегой из ФРГ Борисом Писториусом, сообщает «Лента.ру».
Речь шла о ситуации вокруг Украины, оказании дальнейшей военной помощи Киеву, а также усиление восточного блока Североатлантического альянса.
Как отмечает пентагон, одной из тем разговора министров стала возможность размещения военных НАТО на территории ФРГ.
Ранее главнокомандующий украинских Вооруженных сил Валерий Залужный доложил главе Объединенного комитета начальников штабов США Марку Милли о ходе контрнаступления и потребностях украинской армии.
Пока вы спали: Нота протеста России от Колумбии и беспорядки во ФранцииВ мире15 минут назад2