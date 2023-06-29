Австралия продлила действие антироссийских санкций после воссоединения Крыма
В обновлённый список вошли более 50 граждан нашей страны.
В их числе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, сенатор Елена Мизулина, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Крыма Сергей Аксёнов и председатель крымского Госсовета Владимир Константинов.
В МИДе страны пояснили, что действие «ограничений пролонгировано на фоне ситуации на Украине».
Как уточняется, рестрикции в отношении компаний из нашей страны предусматривают запрет на экспорт вооружений, на доступ находящихся во владении государства российских банков к рынкам капитала Австралии, ограничение экспорта товаров и услуг, предназначенных для использования в разведке и добыче нефти в РФ.
Как напоминает ТАСС, с марта 2014 года Канберра объявляла о введении антироссийских ограничений 25 раз. В чёрный список включены свыше одной тысячи граждан и более 300 предприятий РФ.