Австралия продлила действие антироссийских санкций после воссоединения Крыма

В обновлённый список вошли более 50 граждан нашей страны.

В МИДе страны пояснили, что действие «ограничений пролонгировано на фоне ситуации на Украине».

Как уточняется, рестрикции в отношении компаний из нашей страны предусматривают запрет на экспорт вооружений, на доступ находящихся во владении государства российских банков к рынкам капитала Австралии, ограничение экспорта товаров и услуг, предназначенных для использования в разведке и добыче нефти в РФ.