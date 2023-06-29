В ЕС призвали присмотреться к Белоруссии в качестве посредника по Украине

Евродепутат подчеркнул, что белорусский президент проявил себя весьма эффективно при разрешении кризиса, вызванного попыткой вооруженного мятежа главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Он также напомнил, что до «вмешательства Запада в белорусские президентские выборы 2020 года и попытки навязать Светлану Тихановскую» в качестве альтернативного лидера Белоруссии отношения между Минском и некоторыми государствами-членами улучшались.