Беспорядки во Франции: Полиция задержала почти 80 человек

Как минимум 77 граждан Франции были задержаны в результате беспорядков из-за того, что полицейские в парижском пригороде Нантере застрелили 17-летнего подростка, сообщает Figaro со ссылкой на правоохранительные органы.

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Также стало известно, что во французском Френе удалось предотвратить попытку побега из тюрьмы. Несколько десятков человек обстреляли здание фейерверками. Они были отброшены. На месте работает полицейский спецназ.

Протесты во Франции вспыхнули с новой силой. Вечером 28 июня на улицы ряда городов стали выходить группы разгневанных людей. Они атаковали полицейских, забрасывали их камнями. Некоторые вооружены арматурой. Правоохранительные органы в ответ применили слезоточивый газ.

Также люди устраивают поджоги, сооружают баррикады. Протестующие сожгли автобус.

Утром 27 июня полицейские во время проверки на дороге в Нантере под Парижем застрелили 17-летнего подростка. Сотрудники правоохранительных органов утверждают, что молодой человек отказался выполнять их требования. После этого в стране вспыхнули беспорядки.