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Кеннеди-младший назвал Украину пешкой НАТО

Украина – пешка в игре НАТО и Запада против России, считает кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.

Кеннеди-младший назвал Украину пешкой НАТО
© ТАСС

«Мы превратили эту нацию в пешку в прокси-войне между Россией и США», – заявил американский политик во время встречи с избирателями.

Кеннеди указал на то, что Штаты обманули Россию, пообещав в 1992 году не расширять НАТО на восток. И теперь, сказал политики, русских вполне можно понять – они лишь пытаются обороняться.

Ранее «СП» писала о том, что в американском Конгрессе призвали не прикрываться популистскими заявлениями о России и напрямую рассказать о взятках президента США.

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