Украина – пешка в игре НАТО и Запада против России , считает кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.

«Мы превратили эту нацию в пешку в прокси-войне между Россией и США», – заявил американский политик во время встречи с избирателями.

Кеннеди указал на то, что Штаты обманули Россию, пообещав в 1992 году не расширять НАТО на восток. И теперь, сказал политики, русских вполне можно понять – они лишь пытаются обороняться.