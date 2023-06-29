Кеннеди-младший назвал Украину пешкой НАТО
Украина – пешка в игре НАТО и Запада против России, считает кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.
«Мы превратили эту нацию в пешку в прокси-войне между Россией и США», – заявил американский политик во время встречи с избирателями.
Кеннеди указал на то, что Штаты обманули Россию, пообещав в 1992 году не расширять НАТО на восток. И теперь, сказал политики, русских вполне можно понять – они лишь пытаются обороняться.
Ранее «СП» писала о том, что в американском Конгрессе призвали не прикрываться популистскими заявлениями о России и напрямую рассказать о взятках президента США.
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