Переименование Москвой 3 сентября в День Победы над милитаристской Японией застало японские власти врасплох, сообщает ресурс «Гуаньча» со ссылкой на экс-директора Информационного института Шанхайской академии международных исследований Чэна Хунбиня.

По его словам, после обострения ситуации вокруг Украины Япония решила идти по «темному пути», редко изменив свою политику в отношении России и, вслед за США и Европейским союзом осуждая и «наказывая» ее. Из-за этого поднялась волна антияпонских настроений среди граждан и российского руководства.

Недавно Москва переименовала 3 сентября в «День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны», что вызвало недовольство Токио, при том, что японское правительство давно отказалось от надежд на улучшение отношений с РФ. Однако контрмеры со стороны России превзошли все ожидания Токио и застали его врасплох, сказано в статье. Это говорит о том, что российские власти не питают иллюзий по поводу улучшения и развития двусторонних отношений в будущем.

А возможное ужесточение антироссийских санкций со стороны Японии не изменит устоявшуюся политику Москвы - а последние действия РФ ударили по «чувствительной точке» японцев и заставили их заплатить высокую цену за введение ограничительных мер.