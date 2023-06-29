СМИ: Попытка Бербок навредить России обернулась провалом

Визит министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок в ЮАР не заставил Преторию отдалиться от Москвы, сообщает Handelsblatt.

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Как напоминает немецкое издание, глава немецкой дипломатии отправилась в поездку в начале недели. Глава МИД провела встречу с коллегой африканской страны Наледи Пандор, а также президентом Сирилом Рамафосой.

Как говорится в статье, Бербок хочет увести страну с пророссийского курса, при этом ее коллега видит ситуацию совершенно иначе. Обмен мнениями во время их встречи, «вероятно, был менее гармоничным», чем совместные фотографии. А успехи министра в Южной Африке оказались ограниченными.

Издание характеризует отношения Германии с Южной Африкой как «сложные», так как правящая в стране партия якобы заняла «пророссийскую» позицию в конфликте вокруг Украины. До сих пор немецкое правительство неохотно увязывало позицию ЮАР по Украине с возможными последствиями для двусторонних торговых отношений.