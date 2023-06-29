Польский депутат от партии «Конфедерация свободы и независимости» Гжегож Браун в ходе своего выступления на съезде партии призвал бороться с «бандеризацией» страны. Об этом сообщает газета Wydarzenia.

При этом он заявил о необходимости «остановить украинизацию Польши».

«Остановить бандеризацию польского государства!» — призвал он.

Браун отметил, что «евроколхозный совет наркомов» не должен учить польское руководство, как нужно управлять собственной страной. Издание указывает, что собравшиеся были в восторге от этого заявления и начали скандировать имя депутата.

26 июня польский демограф Ариэль Драбинский заявил, что сейчас Украина «вымирает». Он уточнил, что до эскалации конфликта с Российской Федерацией на подконтрольных украинским властях территориях жили 37 млн человек, а после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине страну покинули 8 млн граждан.