Посольство России назвало безрассудной поездку колумбийцев в Краматорск

Посольство России в Боготе назвало прифронтовой Краматорск неподходящим местом для безрассудной поездки граждан Колумбии. Об этом говорится в Twitter дипмиссии.

«Конечно же, мы рады, что для легкораненых граждан Колумбии эта безрассудная поездка не обернулась непоправимой трагедией», — говорится в сообщении.

В посольстве также призвали граждан Колумбии воздержаться от посещения территорий и мест боевых действий.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил, что МИД должен направить России ноту протеста после взрыва в Краматорске, где пострадали три гражданина страны. По словам главы государства, Россия напала «на трех беззащитных колумбийских мирных жителей», чем нарушила протоколы войны.