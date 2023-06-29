Во Франции вспыхнули беспорядки после убийства полицией подростка

В некоторых городах Франции вновь произошли протесты против действий сотрудников правоохранительных органов на фоне убийства полицейским 17-летнего подростка, сообщает телеканал BFMTV.

Вечером 28 июня на улицы ряда городов стали выходить группы разгневанных людей. В соцсетях появились кадры густого дыма от пожара в Тулузе, который устроили протестующие. Около 50 человек начали атаковать полицию, забрасывая сотрудников камнями. Некоторые вооружены арматурой. Правоохранительные органы в ответ применили слезоточивый газ.

В Лилле около ста человек собрались на протест напротив префектуры города. Люди устраивают поджоги, сооружают баррикады. Протестующие вооружены камнями, они намерены провести акцию «против полицейского произвола». В этом населенном пункте также произошли стычки с полицией, был применен слезоточивый газ.

В префектуре Парижа произошли беспорядки, которые пока носят локальный характер. В коммуне Вири-Шатиьон в департаменте Эссон также на улицы вышли возмущенные граждане. Протестующие сожгли автобус.