Названа причина задержания сына президента Сербии в Косово

Стражи порядка непризнанной республики Косово задержали Данило Вучича, сына президента Сербии Александра Вучича, из-за футболки с надписью «Не сдаваться». Об этом пишет портал Koha.

Автор статьи предположил, что Данило выбрал футболку с этим принтом с тем, чтобы выразить солидарность с соотечественниками в Косово, которые страдают от жестких мер со стороны руководства непризнанной республики.

Александр Вучич уточнил, что его сын надел эту футболку по случая Видовдана (национального праздника Сербии) и прошел в ней через Приштину до Грачаницы.

Президент Сербии иронично поздравил премьер-министра Косово Альбина Курти с совершением героического поступка. Он добавил, что рядом с ним Курти ведет себя не так смело, как по отношению к его сыну.