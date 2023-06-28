Трамп пообещал отменить присвоение гражданства по праву рождения

Бывший президент США Дональд Трамп в своих выступлениях перед сторонниками пообещал ввести ряд ограничений, как только вновь станет хозяином Белого дома. Причем некоторые из них крайне радикальны. Так, в случае своей победы на выборах президента США 2024 года Трамп намерен запретить въезд в страну марксистам и коммунистам, передает AP.

"Те, кто приезжает, чтобы насладиться нашей страной, должны любить США. Мы не собираемся впускать сюда иностранцев, ненавидящих христиан, коммунистов, марксистов и социалистов. Это Америка", - заявил Трамп.

Почему он выделил именно эту группу, не ясно. Фактически речь идет об ужесточении правил въезда мигрантов. Однако в исполнении экс-президента эти идеи отдают маккартизмом. Кстати, будучи президентом Трамп уже запрещал въезд в страну отдельным категориям лиц - гражданам нескольких мусульманских стран. Этот запрет подвергался критике и был снят, когда президентом стал Джо Байден.

Но к коммунистам в США совсем иное отношение. Несмотря на то, что СССР давно нет, там до сих пор действует закон, запрещающий людям, являющимся членами коммунистической партии, становиться натурализованными гражданами или обладателями грин-карты.

Трамп решил пойти еще дальше. Он заявил, что США необходим "новый закон" для коммунистов и марксистов, выросших в Америке, правда, так и не пояснил, что же будет в нем прописано. Его противники полагают, что страну ждут массовые аресты.