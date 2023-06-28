В Хмельницкой области рейдеры захватили храм канонической УПЦ

"Около 14:00 (совпадает с мск - прим. ТАСС) в селе Перегонка Ярмолинецкого благочиния группа неизвестных лиц во главе с депутатом Розсошанской территориальной общины Онищук Оксаной срезали замки и незаконно проникли в храм великомученика Димитрия Солунского и завладели имуществом прихода УПЦ", - говорится в сообщении епархии на странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).