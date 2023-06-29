Главы Минобороны США и Германии обсудили конфликт на Украине

«Два лидера обсудили вторжение на Украину. Министр Остин поблагодарил министра Писториуса за значительную поддержку Германией Украины», — сказано в сообщении американского военного ведомства.

В Пентагоне добавили, что одной из тем разговора министров стала поддержка Берлином укрепления восточного блока НАТО, в рамках которой они обсудили возможность размещения военных альянса на территории Германии.