Председатель болгарской партии «Возрождение» Костадин Костадинов, выступающий за прагматичный диалог с Москвой, обвинил Соединенные Штаты в попытке ликвидировать представляемую им политсилу. Об этом пишет «Российская газета».

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Костадинов пояснил, что в настоящее время в Болгарии представлена только одна значимая оппозиционная партия - это «Возрождение».

Политик уточнил, что возглавляемая им организация «стремится стать первой политической силой». На фоне этого, добавил он, США стремятся ее запретить.

«Американский режим на нашей родине разыгрывает украинский сценарий десятилетней давности», - предположил Костадин Костадинов.

По его оценке, нынешнее прозападное правительство Болгарии фактически подчиняется американской дипмиссии в республике.