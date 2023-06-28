Премьера Британии уличили в использовании ручек со стирающимися чернилами

Представителю Сунака пришлось дать пояснения после того, как журналисты обратили внимание, что премьер очень часто пользуется одноразовой перьевой ручкой Pilot V со стираемыми чернилами, задав вопросы о том, как это сочетается с принципами прозрачности в деятельности членов правительства. Как говорится в статье, официальные фото свидетельствуют о том, что, будучи министром финансов (2020-2022), Сунак подписал такой ручкой двустороннее соглашение со Швейцарией, использовал ее на переговорах с коллегами по Группе двадцати. Уже став премьером, он был замечен с нею в руках на пресс-конференции с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен в феврале, когда было объявлено о согласовании новой сделки по Brexit, на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии в июне, во время брифингов с журналистами.