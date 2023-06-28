Трамп пообещал закрыть въезд в США всем коммунистам и марксистам

Бывший президент США Дональд Трамп, который баллотируется на новый срок в 2024 году, пообещал запретить въезд в страну всем коммунистам и марксистам в случае победы на выборах. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Опираясь на федеральное законодательство... я отдам распоряжение моему правительству запретить въезд для всех коммунистов и всех марксистов», – передали заявление Трампа в его пресс-службе.

Отметим, что, согласно действующему законодательству США, коммунисты уже не могут получить американское гражданство или вид на жительство. Однако запрет не распространяется на туристические или учебные визиты.

Трамп также уточнил, что примет этот запрет «в первый же день, как выиграет выборы».