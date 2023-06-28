В Минобрнауки Украины выступили против переименования подконтрольного Киеву Запорожья

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой выступил против переименования подконтрольного Киеву Запорожья и ещё более 1,4 тыс. топонимов в рамках «дерусификации».

«Скандальное решение Национальной комиссии по стандартам государственного языка по переименованию населенных пунктов должно быть отменено», — приводит ТАСС его слова.

Лисовой подчеркнул, что комиссия вышла за пределы своих полномочий, а её члены подошли к разработке рекомендаций очень формально.