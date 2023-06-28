Президент Грузии увидела риски в бесконтрольном въезде россиян в страну

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предупредила, что бесконтрольный въезд россиян в республику несет значительные риски. Власти России, пояснила она, могут заявить, что русскоговорящие в этой стране не защищены должным образом. Об этом пишет ТАСС.

Зурабишвили подчеркнула, что следует контролировать приезжающих в республику российских туристов.

Она добавила, что власти страны не могут допустить въезд на территорию страны лиц, о которых нет никаких данных.

«Мы не можем просто так, не зная, кто они, допустить въезда множества россиян на территорию Грузии», - заметила глава республики.

В том случае, резюмировала Зурабишвили, если Россия посчитает, что ее граждане не защищены должным образом, она якобы может начать интервенцию в страну.