Вучич назвал выдачу Милошевича в 2001 году унижением
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что выдача бывшего президента Югославии Слободана Милошевича в 2001 году Гааге была унижением и платой за ошибки. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Вучич сделал во время открытия участка объездной трассы вокруг Белграда.
«Речь идет не только о корнях, которые нас связывают со всем, чем мы когда-то были. И не только о битве, которая стерла одну и создала новую, другую историю. Не о войнах, в которых мы победили и в них потеряли себя, даже не о унижении, кульминацией которого стала сдача сербского президента (Слободана Милошевича – прим. ред.) и собственного достоинства», – заявил он.
По словам Вучича, эта ситуация учит тому, что даже самые большие победы могут оказаться частью большого поражения.
«Сербия не может убежать ни от своей истории, ни от своих ошибок. Цена, которую мы платили от Косово до Гааги, не может быть еще больше», – заявил он.
Напомним, что Слободан Милошевич занимал пост Союзной республики Югославия с 1990 по 2000 год. Во время его правления начался распад страны, который последовал за гражданской войной, а также войной за сохранение автономного края Косово в составе Югославии. В июне 2001 года бывшего президента выдали Гаагскому трибуналу.
Ранее полиция Косово задержала сына президента Сербии Александра Вучича.