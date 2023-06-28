Вучич назвал выдачу Милошевича в 2001 году унижением

«Речь идет не только о корнях, которые нас связывают со всем, чем мы когда-то были. И не только о битве, которая стерла одну и создала новую, другую историю. Не о войнах, в которых мы победили и в них потеряли себя, даже не о унижении, кульминацией которого стала сдача сербского президента (Слободана Милошевича – прим. ред.) и собственного достоинства», – заявил он.