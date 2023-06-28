Байдена начали подключать к аппарату для искусственной вентиляции легких

Президент США Джо Байден начал пользоваться аппаратом для искусственной вентиляции легких во время сна. Об этом сообщил журналистам представитель Белого дома. По его словам, таким образом глава государства борется с апноэ.

Представителей СМИ заинтересовали следы на лице Байдена, которые появились в последние дни. В Белом доме пояснили, что такие отметины оставила маска от аппарата для искусственной вентиляции легких. Прибор помогает главе государства справляться с затруднением и задержкой дыхания, которые возникают у него во время сна. Подобная искусственная вентиляция позволяет улучшить качество ночного отдыха.

По информации американских СМИ, Байден не первый год ведет борьбу с апноэ и подобный аппарат он использовал и ранее. О схожих проблемах он рассказывал еще в 2008 году.