Шольц назвал неожиданностью для Германии события вокруг ЧВК "Вагнер"

По его словам, разведывательные органы Германии, "разумеется, не знали об этом заранее". Комментируя публикации в американской прессе о том, что о подготовке мятежа якобы могла знать разведка США, канцлер сказал: "Об этом мы будем говорить все вместе [на Западе]. В том числе о положении вещей, по поводу которых сейчас есть спекуляции".