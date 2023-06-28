В Госдепе отреагировали на сожжение Корана в Швеции
Вашингтон считает сожжение религиозных текстов неуважительным и вредным. Таким образом заместитель официального представителя Госдепа Ведан Патель отреагировал на сожжение Корана в Швеции, передает «РИА Новости».
«Сожжение и очернение религиозных текстов может быть глубоко неуважительным и вредным», — сказал он.
По словам Пателя, действия, являющиеся законными, «не обязательно должны быть уместными». Также он указал, что произошедшее не влияет на позицию Вашингтона о необходимости скорейшего вступления Швеции в НАТО. Патель заявил, что в США считают, что страна разделяет ценности альянса и должна как можно скорее стать членом блока.
Ранее сообщалось, что в Стокгольме прошла протестная акция с сожжением Корана у главной мечети в первый день праздника Курбан-байрам. Она прошла с одобрения полиции страны.