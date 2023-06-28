В Госдепе назвали последствия прихода ЧВК «Вагнер» в Белоруссию

Заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что США считают, что присутствие ЧВК «Вагнер» в Белоруссии может оказать дестабилизирующее воздействие, как и в других странах. Об этом сообщает ТАСС.

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«Мы не разделяем наши слова касательно дестабилизирующего влияния группы «Вагнер», где бы ни было ее присутствие. Мы, конечно, говорили об этом в отношении операций «Вагнера» в Африке. Я не намерен вдаваться в спекуляции о предстоящих действиях и событиях, которые могут произойти», — заявил Пател.

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Он подчеркнул, что присутствие ЧВК «Вагнер» в какой-либо стране подвергает ее дестабилизирующим действиям, а также делает уязвимой с точки зрения эксплуатации ее природных ресурсов.

Пател отметил, что американская сторона продолжит применять санкционные меры против ЧВК «Вагнер», а также связанных с ней лиц.

До этого руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США намерены на этой неделе принять новые меры в отношении частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.