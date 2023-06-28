Макрон призвал конкретизировать шаги по вступлению Украины в НАТО

«Решения, которые будут приняты на нем, определят наши действия в ближайшие годы. В первую очередь, это поддержка Украины, которая должна продолжаться в долгосрочной перспективе. Нам необходимо будет конкретизировать шаги по приему Украины в НАТО, дискуссии о котором мы начали в 2008 году в Бухаресте», — отметил Макрон.