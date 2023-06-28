Макрон призвал конкретизировать шаги по вступлению Украины в НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны НАТО на грядущем саммите конкретизировать шаги по вступлению Украины в альянс. Его слова приводит «РИА Новости».
Макрон напомнил, что через две недели представители стран НАТО встретятся на саммите в Вильнюсе. По его словам, важность этой встречи «в текущем контексте все понимают».
«Решения, которые будут приняты на нем, определят наши действия в ближайшие годы. В первую очередь, это поддержка Украины, которая должна продолжаться в долгосрочной перспективе. Нам необходимо будет конкретизировать шаги по приему Украины в НАТО, дискуссии о котором мы начали в 2008 году в Бухаресте», — отметил Макрон.
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев признает невозможность вступления в НАТО «во время горячей фазы».