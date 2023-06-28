Косовская полиция задержала Данило Вучича, сына президента Сербии Александра Вучича. Об этом пишет портал RuSerbia.

По данным портала, задержание произошло во время поездки Данило в монастырь Грачаница, в котором отмечается годовщина битвы на Косовом Поле.

Задержание произошло в селе Труде на съезде с автотрассы.

Ранее Вучич сообщал, что автомобиль его сына трижды останавливала и обыскивала косовская полиция.