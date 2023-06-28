В Косово местные силовики задержали сына президента Сербии Вучича
Косовская полиция задержала Данило Вучича, сына президента Сербии Александра Вучича. Об этом пишет портал RuSerbia.
По данным портала, задержание произошло во время поездки Данило в монастырь Грачаница, в котором отмечается годовщина битвы на Косовом Поле.
Задержание произошло в селе Труде на съезде с автотрассы.
Ранее Вучич сообщал, что автомобиль его сына трижды останавливала и обыскивала косовская полиция.
Точной информации о том, по каким причинам был задержан сын Вучича, пока нет. Также неизвестно, отпустили ли силовики Данило или все еще нет.
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