Стали известны подробности заявления стран G7 по ситуации на Украине

"Официальные лица [G7] встретились в Копенгагене с коллегами из Индии, Турции, Бразилии, Южной Африки и Саудовской Аравии, чтобы обсудить формулу мира Владимира Зеленского и усилия президента Украины по проведению глобального саммита по этим предложениям", - пишет агентство.