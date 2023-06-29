Стали известны подробности заявления стран G7 по ситуации на Украине

Bloomberg: в G7 заявили "Глобальному Югу", что вывод ВС РФ с Украины необходим для мира
В "большой семерке" заявили представителям "Глобального Юга", что вывод российских войск с Украины является необходимым условием любого мирного соглашения по урегулированию украинского кризиса, пишет Bloomberg.
"Официальные лица [G7] встретились в Копенгагене с коллегами из Индии, Турции, Бразилии, Южной Африки и Саудовской Аравии, чтобы обсудить формулу мира Владимира Зеленского и усилия президента Украины по проведению глобального саммита по этим предложениям", - пишет агентство.
Отмечается, что представители Китая проигнорировали встречу, несмотря на приглашение.
Ранее стало известно о тайной встрече по урегулированию конфликта на Украине в Дании. До этого Bloomberg писало, что во встрече планировал принять участие советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.