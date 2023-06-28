Блинкен не ответил на вопрос о гарантиях Украине по «израильской модели»
Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал давать ответ на вопрос о том, может ли Украина рассчитывать на получение гарантий безопасности по «израильской модели». Об этом сообщает ТАСС.
Такой вопрос Блинкену задали во время мероприятия Совета по международным отношениям в Нью-Йорке.
«Считаю важным выделить два момента. Во-первых, на саммите НАТО вы увидите солидный пакет политической и практической помощи Украине. Во-вторых, ряд стран изучают, что может быть сделано параллельно с НАТО. Что мы можем сделать, о чем я говорил ранее, так это помочь Украине выстроить долгосрочные возможности в сфере обороны и сдерживания», – заявил он.
Блинкен также добавил, что не собирается прогнозировать, какие решения будут приняты по итогам следующего саммита НАТО в Вильнюсе.
Напомним, ранее в СМИ появилась информации, что США рассматривает возможность предложить Украине сотрудничество без присоединения к НАТО по «израильской модели». Отмечалось, что это подразумевает обязательства в области безопасности сроком на 10 лет.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев признаёт невозможность вступления Украины в НАТО на данном этапе.