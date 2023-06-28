Блинкен не ответил на вопрос о гарантиях Украине по «израильской модели»

«Считаю важным выделить два момента. Во-первых, на саммите НАТО вы увидите солидный пакет политической и практической помощи Украине. Во-вторых, ряд стран изучают, что может быть сделано параллельно с НАТО. Что мы можем сделать, о чем я говорил ранее, так это помочь Украине выстроить долгосрочные возможности в сфере обороны и сдерживания», – заявил он.