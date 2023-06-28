Байден «улыбнулся в ответ» на вопрос о переговорах с Россией

Байден проигнорировал вопрос о переговорах с Россией
Президент США Джо Байден подчеркнуто проигнорировал ряд вопросов журналистов о политике Соединенных Штатов в отношении России, пишет ТАСС.
В частности, американский лидер не пожелал ответить на вопросы о том, почему он осуществляет дальнейшую эскалацию напряженности вокруг Украины и не идет на значимые переговоры с Россией по урегулированию этого кризиса.
По данным агентства, Байден «улыбнулся в ответ, но не произнес ни слова».
Вместе с тем, глава США заявил, что аналитикам предстоит выяснить цели и задачи организаторов военного мятежа в России.
Байден отметил также, что позиции президента РФ Владимира Путина якобы постепенно слабеют. Он добавил, что российский лидер после начала спецоперации будто бы стал «парией на планете».
Ранее глава США заявил, что ни его страна, ни Запад в целом не имеют ни малейшего отношения к ситуации с ЧВК «Вагнер».