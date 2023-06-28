Байден «улыбнулся в ответ» на вопрос о переговорах с Россией

Президент США Джо Байден подчеркнуто проигнорировал ряд вопросов журналистов о политике Соединенных Штатов в отношении России, пишет ТАСС.

В частности, американский лидер не пожелал ответить на вопросы о том, почему он осуществляет дальнейшую эскалацию напряженности вокруг Украины и не идет на значимые переговоры с Россией по урегулированию этого кризиса.

По данным агентства, Байден «улыбнулся в ответ, но не произнес ни слова».

Вместе с тем, глава США заявил, что аналитикам предстоит выяснить цели и задачи организаторов военного мятежа в России.

Байден отметил также, что позиции президента РФ Владимира Путина якобы постепенно слабеют. Он добавил, что российский лидер после начала спецоперации будто бы стал «парией на планете».