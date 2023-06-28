В Киеве заявили о переходе конфликта на Украине в новую фазу
Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что конфликт на Украине сменил фазу. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, конфликт приблизился к ситуации, похожей на ту, которая была в 2014-2015 годах.
«Зачем стране военное положение? Фактически, мы уже перешли к ситуации первой фазы войны, которая была с 2014 года. Один к одному. Это 14-й и 15-й год. Где может быть чрезвычайное положение? Только на линии фронта. А во всей стране надо отменять», – заявил он.
Соскин также добавил, что Киеву «выгодно вести боевые действия», так как это позволяет бесконтрольно вести коррупционную деятельность.
«Украина превращена президентом Владимиром Зеленским и "Слугами народа" (украинская правящая партия – прим. ред.) в воровской общак. <…> Они вне закона, конституция на них не распространяется», – добавил он.
Ранее Соскин заявил, что на Украине началось «сафари на украинцев».