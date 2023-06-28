В Киеве заявили о переходе конфликта на Украине в новую фазу

«Зачем стране военное положение? Фактически, мы уже перешли к ситуации первой фазы войны, которая была с 2014 года. Один к одному. Это 14-й и 15-й год. Где может быть чрезвычайное положение? Только на линии фронта. А во всей стране надо отменять», – заявил он.