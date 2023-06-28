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В ВОЗ предупредили об угрозе появления более смертоносного патогена, чем SARS-CoV-2

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил в ходе выступления в Коимбрском университете в Португалии, что не исключает в дальнейшем появления более смертоносного патогена, чем SARS-CoV-2. Об этом пишет ТАСС.

Гебрейесус напомнил, что в мае 2023 года было объявлено о прекращении пандемии COVID-19.

Вместе с тем, уточнил гендиректор, на фоне предположительного завершения пандемии, сохраняется угроза появления на Земле еще более смертоносного патогена.

По его словам, жителям планеты в целом следует усвоить уроки, полученные в ходе пандемических лет. В частности, необходимо подготовиться к новым масштабным эпидемиям.

Среди мер, необходимых в рамках этой подготовки, одной из важнейших является заключение нового международного соглашения в сфере противодействия пандемиям, резюмировал Гебрейесус.

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