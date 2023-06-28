В интернете появилось видео с обломками затонувшего батискафа «Титан»
В интернете появилось видео с обломками затонувшего в Атлантическом океане батискафа «Титан». Ролик опубликовала «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.
По данным канала, фрагменты затонувшего аппарата были подняты с почти 4-километровой глубины.
Судно, которое участвовало в подъеме обломков, доставило их на пирс Береговой охраны Канады. Фактически, от батискафа осталась «груда металла».
Напомним, что связь с батискафом пропала через 105 минут после погружения. Спасатели пытались обнаружить пропавший аппарат в течение нескольких дней.
Вместе с тем, в первые же часы после сообщения о пропаже аппарата, эксперты заявляли, что пропажа связи может быть вызвана серьезными неполадками, либо катастрофой.
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