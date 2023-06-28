В интернете появилось видео с обломками затонувшего в Атлантическом океане батискафа «Титан». Ролик опубликовала «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.

По данным канала, фрагменты затонувшего аппарата были подняты с почти 4-километровой глубины.

Судно, которое участвовало в подъеме обломков, доставило их на пирс Береговой охраны Канады. Фактически, от батискафа осталась «груда металла».

Напомним, что связь с батискафом пропала через 105 минут после погружения. Спасатели пытались обнаружить пропавший аппарат в течение нескольких дней.