Зеленский анонсировал снятие запрета ЕС на импорт зерна с Украины

В Европейском союзе (ЕС) обещают снять запрет на импорт зерна с Украины 15 сентября, после окончания действия соответствующего решения Еврокомиссии. Об этом президент республики Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с лидерами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой в Киеве, передает ТАСС.