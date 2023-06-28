Президент США Джо Байден перепутал в среду Украину с Ираком, комментируя ситуацию в России. Он беседовал с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Чикаго.

Он утвердительно ответил на вопрос, "ослабило ли [президента РФ Владимира] Путина" произошедшее в стране. Тогда Байдена спросили, "насколько последние события [в России] ослабили Владимира Путина".

"Трудно сказать. Он очевидно проигрывает войну в Ираке. Он проигрывает войну дома и стал своего рода парией в мире. И это не только [в том, что касается] НАТО, Евросоюза. Это и Япония", - утверждал американский лидер.

Байден уже не первый раз допускает похожую оговорку. Так, в ноябре 2022 года, выступая в штате Флорида, он перепутал Украину с Ираком, говоря о мировой инфляции. Однако после этого он сразу исправился. Через несколько дней глава государства, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме о возможности урегулирования украинского кризиса путем переговоров, перепутал Херсон с иракской Эль-Фаллуджей.

Президенту в ноябре 2022 года исполнилось 80 лет. Он нередко допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки и словесные ляпы, которые в США шутливо именуют "байденизмы". Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности главы государства продолжать руководить Соединенными Штатами.

Вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выступил в Telegram-канале с утверждениями, будто по его подразделениям были нанесены удары, и обвинил в этом военное руководство РФ. В Минобороны эту информацию назвали ложной. Поддержавшие Пригожина подразделения ЧВК направились в Ростов-на-Дону и в сторону Москвы. ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу. Президент РФ Владимир Путин в телеобращении назвал действия "Вагнера" предательством.