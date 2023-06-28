Зеленский встретился с президентами Польши и Литвы
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с президентами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале украинского главы.
«Рад приветствовать в Киеве наших добрых, настоящих друзей, партнеров — президента Литвы Гитанаса Науседу и президента Польши Анджея Дуду», — говорится в посте.
Зеленский назвал встречу глав стран в День конституции Украины «очевидным сигналом поддержки свободы Украины и Европы».
К посту также прикреплено видео, на котором видно подъезжающие к администрации украинского главы машины и выходящих из них президентов Польши и Литвы. Лидеры обменялись с Зеленским рукопожатиями и приветствиями, а затем прошли внутрь для переговоров.
Рамблер: главные новости