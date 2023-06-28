В Польше заявили о готовности укрепить границу с Белоруссией из-за ЧВК «Вагнер»

Варшава готова укрепить границу с Белоруссией из-за прибытия в республику частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает РИА Новости.

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«Это внешняя граница ЕС, и она нами защищается хорошо. Конечно, если будет необходимость, она будет укрепляться», — отметил он.

При этом польский лидер обратил внимание, что граница Польши с Белоруссией подвержена гибридной атаке около двух лет, поэтому она укреплена мощнее, чем раньше.

«Безопасность этой границы защищают значительные силы. На большей части границы действуют физическое и электронное заграждение по всей протяженности», — добавил он.

По словам Дуды, лучше всего польско-белорусская граница укреплена в районе Сувалкского коридора, поскольку находится под охраной польской, литовской стороны, а также НАТО. Президент Польши подчеркнул, что там имеется совместная боевая группа Североатлантического альянса, и территорию патрулируют американские войска.

Он также назвал присутствие бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссии потенциальной опасности и признался, что понимания, чем они будут заниматься в республике, нет. По его мнению, данная ситуация должна быть рассмотрена и проанализирована НАТО.