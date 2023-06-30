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Саммит ЕС осудил разрушение Каховской ГЭС, не указав виновных

Лидеры Европейского Союза (ЕС) осудили преднамеренное разрушение Каховской ГЭС на Украине, но не назвали виновных, как следует из итогов обсуждения конфликта на саммите ЕС в Брюсселе. Об этом пишет "РИА Новости" В документе, опубликованном после обсуждения, говорится: "Евросовет самым решительным образом осуждает преднамеренное разрушение плотины Каховской ГЭС, имеющее разрушительные гуманитарные, экологические, сельскохозяйственные и экономические последствия, а также ставящее под угрозу безопасность Запорожской АЭС". Кроме того, ЕС выразил готовность оказать дальнейшую поддержку Украине в связи с этим инцидентом. 29 июня в Киев прибыла Международная рабочая группа, в составе которой были экс-глава МИД Швеции Маргот Вальстрем, вице-спикер Европарламента Хайди Хаутала, экс-президент Ирландии Мэри Робинсон и шведская экоактивистка Грета Тунберг. На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским они обсудили экологические последствия подрыва Каховской ГЭС. Говоря об этой катастрофе, Тунберг заявила, что намерена привлекать внимание общественности. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".

Грета Тунберг приехала в Киев
© globallookpress.com
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