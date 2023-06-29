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Грета Тунберг приехала в Киев

Шведская экоактивистка Грета Тунберг приехала в Киев и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера.

Грета Тунберг приехала в Киев
© globallookpress.com

Тунберг прибыла на Украину в составе Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны. В нее также вошли бывший министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем, вице-президент Европейского парламента Хайди Хаутала и экс-президент Ирландии Мэри Робинсон.

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Участники встречи последствия подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Тунберг поблагодарила Зеленского за приглашение и подчеркнула, что будет привлекать представителей общественных организаций к диалогу об основных задачах рабочей группы.

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