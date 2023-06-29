Шведская экоактивистка Грета Тунберг приехала в Киев и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера.

Тунберг прибыла на Украину в составе Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны. В нее также вошли бывший министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем, вице-президент Европейского парламента Хайди Хаутала и экс-президент Ирландии Мэри Робинсон.