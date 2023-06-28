Министр обороны ФРГ Борис Писториус в развернутом интервью для газеты The New York Times сделал ряд заявлений по международной повестке. В частности, он заявил, что Берлин желает выяснить, какую роль сыграла Белоруссия во внутрироссийских событиях.

В ночь на 24 июня четыре колонны ЧВК «Вагнер» двинулись к российским городам. В частности, одна из них пошла на Москву. При посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко попытка мятежа была купирована, подразделения компании вернулись в летние лагеря.

Писториус отметил, что властям Германии следует тщательно проанализировать события и не спешить с выводами.

По его словам, в настоящее время у аналитиков нет понимания, каковы будут последствия все более активного участия Белоруссии в событиях в России.

Министр обороны подчеркнул, что в ФРГ следят за происходящим и вносят свой вклад в усилия союзников по сдерживанию.