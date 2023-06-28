Зеленский оценил ситуацию на границе с Белоруссией

Президент Украины Владимир Зеленский оценил ситуацию на северной границе республики после сообщений о перемещении в Белоруссию бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом он высказался на совместной пресс-конференции с лидерами Польши и Литвы, сообщает украинское агентство УНИАН.

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По его словам, в Вооруженных силах Украины считают, что обстановка на границе с Белоруссией остается «неизменной и контролируемой».

«Я не могу сказать, насколько они (бойцы ЧВК «Вагнер» — прим. «Ленты.ру») будут кому-то угрожать на территории Белоруссии, потому что считаю, что контингент этот будет не очень большой», — добавил он.