Пока вы не уснули: ЦАР о замене ЧВК "Вагнер" и сожжение Корана в Швеции

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В ЦАР согласились на любую замену ЧВК «Вагнер»

Советник президента ЦАР Фостена Арканжа Туадеры Фидель Гуанджика заявил о планах Центральноафриканской Республики принять в случае ухода ЧВК «Вагнер» любую другую группу по обеспечению безопасности, которую направят в страну российские власти, передает Financial Times.

«Если Москва решит их (группу «Вагнер») отозвать и прислать нам «Бетховенов» или «Моцартов», а не вагнеровцев, они у нас будут», - отметил он.

Дипломаты в ЦАР отмечают, что в государстве ничего кардинально не изменилось после ситуации в России на минувших выходных.

В Швеции разрешили акцию с сожжением Корана в первый день Курбан-Байрама

Unsplash

Шведская полиция разрешила сжечь экземпляр Корана возле мечети в Стокгольме днем в среду, 28 июня, в первый день исламского праздника Курбан-Байрам. Об этом сообщает Dagens Nyheter.

Зеленый свет на эту акцию был дан через две недели после того, как шведский апелляционный суд отклонил запрет полиции на протесты, включающие сожжение Корана.

Заявку на проведение акции подал 37-летний мужчина, чьи предыдущие заявки были отклонены. Он настаивает, что идея сожжения Корана не призвана помешать планам Швеции по членству в НАТО и не должна рассматриваться как акт ненависти к мусульманам. Мужчина утверждает, что целью его акции является критика Корана и законов шариата.

В Кремле назвали спекуляцией слухи об осведомленности Суровикина о мятеже

Сообщения в некоторых СМИ о том, что заместитель командующего объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин якобы мог заранее знать о вооруженном мятеже, являются спекуляциями и пересудами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он напомнил, что вокруг событий 23-24 июня будет много пересудов и спекуляций. Заявления о якобы осведомленности Суровикина как раз являются таким примером, передает ТАСС.

Швейцария присоединилась к новому пакету санкций ЕС против России

Власти Швейцарии присоединились к санкциям в отношении физических и юридических лиц в рамках одиннадцатого пакета санкций Евросоюза против России. Об этом сообщает РИА Новости.

РИА Новости

23 июня в Брюсселе объявили об утверждении очередного, 11-го пакета санкций в отношении Москвы, который предусматривает рестрикции для 87 компаний, «поддерживающих российский ВПК», 100 физлиц, ряда СМИ и некоторых фирм из третьих стран.

МИД РФ пообещал «своевременный и адекватный ответ» на любые недружественные акции со стороны западных стран.

В МВД России начали принимать заявления о выходе из гражданства Украины

Территориальные органы МВД России начали принимать заявления россиян, желающих отказаться от гражданства Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД РФ.

Заместитель начальника Управления по вопросам гражданства ГУВМ МВД РФ Светлана Гигирева отметила, что с соответствующим заявлением можно обратиться в любой территориальный орган полиции или подать его посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Согласно закону «Об особенностях правового положения граждан Российской Федерации, имеющих гражданство Украины», с момента подачи заявления россияне будут считаться не имеющими украинского гражданства.

СМИ: страны НАТО согласились оставить Столтенберга генсеком альянса

Правительства стран-членов НАТО согласились с продлением полномочий генсека Йенса Столтенберга еще на год. Об этом сообщает норвежская газета Verdens Gang со ссылкой на собственные источники.

«Правительства 31 страны — члена НАТО пришли к согласию», — подчеркнули там.

Отметим, что контракт Столтенберга с НАТО официально истекает 1 октября 2023 года. Сам генсек пока официально не согласился на продление. В штаб-квартире НАТО в Брюсселе ожидают подтверждения от Столтенберга в преддверии саммита Североатлантического альянса, который состоится в Вильнюсе с 11 по 12 июля.

Власти Швейцарии отклонили заявку на продажу танков Leopard 1 Киеву

Федеральный совет Швейцарии сообщил об отклонении заявки швейцарской компании Ruag SА на продажу Украине 96 танков Leopard-1 A5 через ФРГ.

Он объяснил решение властей страны приверженностью политике нейтралитета. Кроме того, в документе говорится, что Швейцария «поставила во главу угла надежность правового государства».

Подчеркивается, что заявка затрагивала 96 неэксплуатируемых боевых танков Leopard 1 A5, дислоцированных в Италии. Их должны были отремонтировать на территории Германии. Предполагалось, что после этого их реэкспортируют на Украину.

Зеленский оценил возможность заморозки конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной Раде заявил, что Киев никогда не согласится на какую-либо форму заморозки конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

В этом контексте он напомнил о предложенной им ранее «формуле мира». По мнению Зеленского, она является универсальной и может помочь другим странам, которые столкнулись с военной агрессией.

Столтенберг назвал условие для членства Украины в НАТО

Победа Украины в конфликте с РФ является условием для любой дискуссии о членстве Киева в НАТО. Об этом заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

"Самая срочная задача сейчас - это сделать так, чтобы Украина победила как суверенное государство. Главный фокус должен быть в обеспечении победы Украины. И это является предварительным условием для любой значимой дискуссии о членстве Украины", - сказал он.

Журналисты спросили Столтенберга, каким может быть исход саммита относительно вопроса членства Украины.

УЕФА ответил на требование Украины исключить Россию из состава организации

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) напомнил, что организация запретила крымским клубам участвовать в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза (РФС) еще в 2014 году. Как сообщает РИА Новости, так там ответили по поводу требований Украинской ассоциации футбола (УАФ) об исключении российской организации из ФИФА и УЕФА.