Блинкен заявил о важной роли КНР в урегулировании конфликта на Украине
На определенном этапе Китай может сыграть «позитивную и продуктивную роль» в урегулировании конфликта на Украине. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, передает «РИА Новости».
По его словам, данный вопрос обсуждался во время его визита в Пекин. Блинкен отметил, что обе стороны «согласились, что эти разговоры надо продолжать».
«Может настать момент, если откроется окно для настоящей дипломатии и переговоров, когда Китай смог бы сыграть позитивную и продуктивную роль. Но это, как мне кажется, увы, в отдаленном будущем», — сказал он.
При этом Блинкен указал, что в настоящее время Пекин ищет способы оказать поддержу России, сохраняя «видимость нейтральности и пытаясь представить себя как миротворца».
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