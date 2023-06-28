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Блинкен заявил о важной роли  КНР в урегулировании конфликта на Украине

На определенном этапе Китай может сыграть «позитивную и продуктивную роль» в урегулировании конфликта на Украине. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, передает «РИА Новости».

Блинкен заявил о важной роли КНР в урегулировании конфликта на Украине
© globallookpress.com

По его словам, данный вопрос обсуждался во время его визита в Пекин. Блинкен отметил, что обе стороны «согласились, что эти разговоры надо продолжать».

«Может настать момент, если откроется окно для настоящей дипломатии и переговоров, когда Китай смог бы сыграть позитивную и продуктивную роль. Но это, как мне кажется, увы, в отдаленном будущем», — сказал он.

При этом Блинкен указал, что в настоящее время Пекин ищет способы оказать поддержу России, сохраняя «видимость нейтральности и пытаясь представить себя как миротворца».

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